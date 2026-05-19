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Trabajamos para facilitar trámites: Yamil Melgar

Mayo 19 del 2026
Yamil aseguró que la ciudad de Tapachula es una de las primeras ciudades en esta estrategia de modernización digital. Cortesía
Yamil aseguró que la ciudad de Tapachula es una de las primeras ciudades en esta estrategia de modernización digital. Cortesía

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la presentación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, estrategia impulsada por el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que permitirá agilizar trámites, reducir cargas administrativas y fortalecer la apertura y regularización de negocios.

“Tapachula se coloca a la vanguardia con un gobierno moderno, competitivo y digital, trabajando para acercar servicios más eficientes y transparentes a la ciudadanía”, expresó Yamil Melgar, al destacar que estas acciones están alineadas a la visión de transformación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Alberto Vega Pérez, señaló que la implementación de esta plataforma fortalecerá la inversión y el desarrollo económico local, al facilitar procesos para el sector empresarial y comercial del municipio.

En representación del secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, la directora general de Simplificación Administrativa, ic. María de los Ángeles Herrera Vega, reconoció la disposición y el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula para sumarse a esta estrategia nacional de transformación digital impulsada por el Gobierno de México.

“Es importante reconocer el interés del Ayuntamiento de Tapachula por avanzar en la simplificación administrativa y atender el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir gobiernos más eficientes, modernos y cercanos a la ciudadanía”, expresó.

En la presentación participaron titulares y representantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el tesorero municipal, Javier Pinto Chacón; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; y la séptima regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico, Rosa Cortés Rueda.

También asistieron representantes de organismos empresariales y colegios profesionales, entre ellos Canacintra, Coparmex, Canaco Servytur Tapachula, el Colegio de Arquitectos de Chiapas y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula.

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