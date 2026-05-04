Trabajan contra adicciones en las comunidades

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas pondrá en marcha en los próximos meses una campaña de prevención de adicciones dirigida a niñas, niños y jóvenes de pueblos originarios, con materiales traducidos a sus lenguas maternas.

La iniciativa busca frenar el consumo normalizado de bebidas alcohólicas como el posh, así como el avance de otras drogas y la violencia asociada.

De acuerdo con Susi Bentzulul, titular del Área de Prevención de Adicciones de la FGE y originaria de San Juan Chamula, explicó que la campaña responde a una instrucción del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, quien impulsa acciones para prevenir delitos antes de que ocurran.

“Creemos que es importante que este mensaje llegue a las comunidades indígenas, pero sobre todo en sus lenguas. Todo el material y la información que llevaremos será en lenguas originarias”, subrayó Bentzulul.

Usos y costumbres

La funcionaria detalló que en muchas comunidades el consumo de alcohol comienza a edades tempranas, impulsado por rituales y ceremonias donde bebidas como el posh tienen un carácter sagrado o espiritual. Eso, señaló, ha generado una fuerte normalización.

Advirtió que el nivel de consumo en estas zonas es “muy alto” y representa una puerta de entrada a otras adicciones y, sobre todo, a episodios de violencia. Según afirmó, la mayoría de los delitos cometidos en Chiapas ocurren bajo el efecto del alcohol o de alguna sustancia psicoactiva.

Las pláticas y talleres que impartirá la FGE buscarán ofrecer a las juventudes herramientas para decir no al consumo y romper el ciclo de normalización. La directora reconoció que la tarea es compleja, sobre todo en contextos donde los usos y costumbres y la autoridad masculina predominan.

Bentzulul insistió en que transformar realidades es posible, y propuso retomar el concepto tseltal de Lekil Kuxlejal (la vida buena o vida en plenitud) como guía.