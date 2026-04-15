Trabajan para formar una academia intercultural

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la Casa de la Cultura de Chamula y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) entrelazan alianzas a favor de una academia intercultural.

Lo anterior como parte de futuros trabajos interinstitucionales, entre las tres instancias, para construir investigaciones científicas con pertinencia cultural, contextualizadas en la realidad concreta de los pueblos que habitan ancestralmente la frontera sur.

Se dio a conocer que como parte del curso “Prácticas y conocimientos culturales” el grupo visitó la Casa de Cultura de San Juan Chamula.

El antropólogo tsotsil de este municipio Andrés López Díaz, poeta y músico, además de exponer sus temas de investigación, alentó la realización de investigaciones que tejan puentes entre la academia y las comunidades, contribuyan a señalar y atender sus necesidades en diálogo con los conocimientos.

A este encuentro acudió el investigador maya chuj Cristóbal Pérez Tadeo del Celali, también antropólogo, para abonar al pensamiento teórico sin dejar de lado la ética, el vínculo afectivo y la diversidad lingüística y epistémica que habita en los pueblos originarios.

Este encuentro ha sido factible gracias al proceso de formación doctoral de Ángela Sofía García Estrada, quien, con la dirección de Fernando Limón Aguirre (investigador de Ecosur), profundiza en el pluralismo ontoepistémico en diálogo con personas investigadoras de los pueblos originarios, como los antropólogos López Díaz y Pérez Tadeo.