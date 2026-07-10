Trabajan para la prevención de adicciones

Con la participación de diversas instituciones, inició en el municipio de Las Rosas las pláticas informativas sobre la prevención de adicciones, con el compromiso de construir comunidades más seguras.

Esta importante estrategia se desarrolla de manera coordinada entre las áreas de Prevención del Delito, Empoderamiento de

la Mujer y Secretaría Técnica, así como la autoridad municipal, sumando esfuerzos para acercar información, orientación y herramientas de prevención a la población.

Se dio a conocer que para “garantizar una amplia participación ciudadana, se trabajará de la mano con agentes municipales y comisariados ejidales, quienes serán un vínculo fundamental para convocar a las y los habitantes de cada comunidad donde se impartirán las pláticas”.

El programa cuenta con el respaldo del personal capacitado del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), quienes compartirán conocimientos, orientación y apoyo profesional para fortalecer la prevención y promover una mejor calidad de vida.