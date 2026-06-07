Trabajan para reducir riesgos de inundaciones

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque de la Jornada de Limpieza del programa Ciudad Digna ¡Más Limpia! ¡Más Segura!, en el municipio de Tapachula, una iniciativa de participación social orientada a fortalecer la prevención y reducción de riesgos de inundaciones en zonas prioritarias, mejorar la seguridad vial y embellecer la imagen urbana.

En este marco, el mandatario agradeció a las y los representantes e integrantes de las cámaras y colegios de la construcción del estado por sumarse a estas acciones que permitirán mantener limpias las vialidades, colonias y espacios públicos, reafirmando así el compromiso de trabajar de manera conjunta por la prosperidad de Chiapas.

Mensaje

“Las inundaciones se generan por la falta de limpieza en alcantarillas y por el taponamiento de coladeras. Con estas tareas vamos a prevenir riesgos y mantener ciudades dignas en Chiapas. Reconozco a las empresas constructoras que están aportando maquinaria y mano de obra para que, juntas y juntos, limpiemos nuestras ciudades. Gracias a la Secretaría de Infraestructura por esta gran iniciativa, que respaldaremos para convertirla en un programa permanente”, expresó.

Ramírez Aguilar también entregó dos patrullas y 500 luminarias, gestionadas por el Gobierno de Chiapas ante Petróleos Mexicanos (Pemex). Asimismo, destacó el fortalecimiento de la reserva estratégica de ayuda humanitaria en la región Soconusco y señaló que las autoridades se encuentran preparadas para atender cualquier emergencia derivada de la temporada de lluvias; no obstante, reiteró el llamado a la población a atender las medidas preventivas emitidas por Protección Civil.

Programa Ciudad Digna

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que el programa Ciudad Digna es resultado de la colaboración entre autoridades, iniciativa privada, colegios, cámaras empresariales y sociedad civil, para realizar labores de limpieza profunda, desazolve de alcantarillas y retiro de materiales que obstruyen los cauces, con el propósito de mejorar el flujo del agua y prevenir inundaciones. Asimismo, detalló que estas acciones se complementarán con trabajos de reforestación y rescate de microcuencas.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que se fortaleció la reserva estratégica de ayuda humanitaria en la región Soconusco para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia. Añadió que en Tapachula se llevarán a cabo acciones preventivas en cinco puntos prioritarios para reducir riesgos de inundación.

Fenómeno El Niño

De igual forma, advirtió que, debido al fenómeno de El Niño, podrían registrarse periodos de sequía y lluvias intensas, así como la posible formación de ciclones tropicales en el Pacífico. Por ello, exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en calles y drenajes, además de mantener libres de escombros y materiales de construcción las vialidades, a fin de prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por elegir a la ciudad como sede del lanzamiento de este proyecto de prevención y coordinación ante fenómenos meteorológicos. Destacó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno para evitar daños y proteger la vida de la población.

Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; el diputado local Freddy Escobar Sánchez; así como familias beneficiadas.