Transportistas se reúnen con subsecretario de movilidad

Representantes del transporte concesionado del Consejo Consultivo, así como de diversas rutas y sectores del transporte público, se reunieron con el subsecretario de la Secretaría de Movilidad y Transporte, José Luis Gordillo Alfonso, en representación de la titular de la dependencia, Albania González Polito.

Los transportistas expresaron su agradecimiento por la apertura al diálogo y la atención brindada a sus planteamientos, destacando la importancia de mantener canales de comunicación directos con las autoridades.

En la reunión se abordaron temas relacionados con la operatividad del servicio, la regulación del transporte y la atención a diversas necesidades del sector, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento y la coordinación entre los distintos actores.

Gordillo Alfonso reiteró su disposición para continuar trabajando de manera conjunta con el gremio transportista, a fin de impulsar acciones que contribuyan a mejorar el servicio y atender las demandas del sector en la región.

Finalmente, los transportistas reconocieron el trabajo que viene realizando el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, en materia de seguridad en San Cristóbal de Las Casas.