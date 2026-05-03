Tras evento, refuerzan seguridad

En relación a los eventos donde una persona disparó desde la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que la seguridad en las zonas arqueológicas de la entidad está garantizada.

Explicó que se tiene implementando un modelo de vigilancia en sitios arqueológicos y espacios turísticos que, afirma, no es reactiva, sino permanente y preventiva, buscando garantizar el bienestar de las y los visitantes nacionales, locales y extranjeros.

Operativos

Dijo que, con acciones estratégicas, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, implementan operativos disuasivos con presencia real y en territorio para garantizar entornos seguros en puntos con mayor afluencia turística.

“La vigilancia en sitios arqueológicos no responde a hechos aislados; es una estrategia constante para proteger nuestro patrimonio, garantizar la tranquilidad de visitantes y fortalecer la paz en cada región, que además fue reforzada en fechas recientes”, dijo.

Agregó que a través de una estrategia de seguridad integral enfocada en la prevención, se trabaja con autoridades de los tres niveles de gobierno.