Tras protesta, atienden fuga de aguas negras en SCLC

Después de que vecinos de la colonia La Merced, en el centro de San Cristóbal, protestaran por un desperfecto en la línea del drenaje, mismo que causó pestilencia y contaminación en la zona, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) atendió el reporte que, señalaron los quejosos, se hizo varias horas antes.

La protesta, que no obstaculizó el tránsito, se dio en la calle Guadalupe Victoria, esquina con la calle 2 de Abril. Ahí vecinos responsabilizaron tanto a Sapam como al Ayuntamiento, argumentando que desde hace tiempo no se le da mantenimiento a la infraestructura, sobre todo, cuando se acerca la temporada de lluvias.

Fue una alternativa

Indicaron que, pese a los reportes, las instituciones no les hacen caso, por lo que recurrieron a la protesta pacífica, misma que fue atendida por personal de Sapam cuando horas más tarde acudieron al lugar.

La dependencia informó que durante los trabajos se extrajo una considerable cantidad de material textil, así como diversos residuos, los que impedían el correcto funcionamiento de la infraestructura del drenaje.

Reportes

El sistema detalló que, aunque en fechas recientes no se habían recibido reportes de esta zona, la red ha tenido mantenimiento preventivo, e hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar textiles, basura y otros desechos a los drenajes.