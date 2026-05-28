Tres posibles nuevos partidos en nuestro estado

En Chiapas podrían surgir tres nuevos partidos políticos locales; sin embargo, falta que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) lleve a cabo el análisis para someter el tema a votación.

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto aprobó que el Consejo General analice y ponga a consideración los dictámenes, los cuales hacen referencia a las solicitudes de organizaciones que buscan el registro como partidos.

Originalmente las tres organizaciones políticas que trabajaron el tema son: Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas A.C., Movimiento Humanista de Chiapas A.C., y Fuerza Chiapaneca 4T A.C.

Sin embargo, el nombre de las propuestas de los partidos en formación son diferentes: Movimiento de Esperanza de Chiapas, Partido Conciencia Humana y uno más que debe realizar el cambio de nombre.

Contexto

Marina Martha López Santiago, consejera presidenta del IEPC, recordó que en un inicio fueron 13 las organizaciones políticas que se inscribieron para convertirse en partidos locales, pero solo cuatro construyeron las actividades en territorio con las diversas asambleas.

Actualmente se lleva a cabo el análisis de expedientes de tres grupos y a uno más se le negó el registro, debido a la falta de certeza en la presentación de los informes financieros. La organización tiene el derecho de impugnar la decisión del IEPC ante otros organismos.

Algunos de los requisitos que deben cumplir las organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos locales son: sus informes financieros en orden, que su emblema y lema estén acorde a lo marca la ley, entre otros.

Las tres asociaciones políticas que se analizan cumplieron con el tema de las afiliaciones y asambleas, y se han recibido los dictámenes finales del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que se prevé que el siguiente paso del Consejo General sea pronunciarse al respecto.

En caso de que alguna organización reciba el registro como partido político local, lo siguiente que se haría es registrar el logotipo, además de trámites ante Hacienda para la dispersión de las prerrogativas.

La consejera electoral en el IEPC recordó que en Chiapas vendría una redistribución del recurso, tomando en cuenta los partidos políticos locales que pudieran surgir, además de las representaciones nacionales que también pueden aparecer.

Para quienes logren el registro, tal y como lo marca la ley, estarían en su derecho de poder participar en el próximo proceso electoral que está programado para el 2027.