Triunfo del PRI en Coahuila es por “hartazgo”

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Zuarth Esquinca, calificó como “contundente y sin lugar a dudas” el triunfo obtenido por su partido en la elección del estado de Coahuila, y aseguró que este resultado envía al menos tres mensajes claros a nivel nacional.

En entrevista, el legislador priista desglosó los factores que, a su juicio, explican la victoria tricolor en la entidad norteña.

“Primero, los buenos gobiernos: cuando se sirve a la gente y se dan resultados, se ratifica en las urnas. El gobierno del PRI en Coahuila ha sido muy importante”, sostuvo Zuarth Esquinca.

En segundo lugar, destacó “una gran movilización y estructura territorial” del partido. Y tercero, “abonar a las causas ciudadanas y sociales”.

Hartazgo hacia el partido oficial

El diputado afirmó que la contundencia del resultado también refleja un creciente hartazgo de la sociedad hacia el partido en el gobierno federal. “Si bien es cierto que se esperaba un buen triunfo, pero no de esa magnitud”, señaló.

Cuestionado sobre el mensaje que manda la ciudadanía, Zuarth respondió: “Que están perdiendo el miedo”. Y denunció que, de acuerdo con información documentada, el oficialismo intentó hacer “una elección de Estado” en Coahuila. “Mandaron a Andy López Beltrán y a más de 60 operadores entre diputados y senadores. Querían coaccionar con los programas sociales, pero no pudieron”, afirmó.

El legislador priista también dirigió críticas hacia otros partidos de oposición. “El segundo y tercer mensaje que le manda la sociedad a Movimiento Ciudadano y al PAN es que los estamos observando. Ustedes son los que se niegan a hacer una coalición, a hacer una alianza, a hacer un gran bloque opositor. La gente los castigó”, sentenció.