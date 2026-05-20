Tuxtla es mi casa: Paco Chacón

El titular de la Secretaría del Humanismo, Francisco Chacón, explicó que desde la dependencia estatal se ejercen diversos programas para atender las demandas históricas de Chiapas, colocando a los ciudadanos al centro de las políticas públicas.

Asimismo, el funcionario conocido como Paco Chacón explicó que, en la coyuntura del próximo proceso electoral, su compromiso y responsabilidad es con la Secretaría del Humanismo; sin embargo, al ser cuestionado de manera simbólica si su corazón late por Tuxtla, se dijo un tuxtleco de toda la vida.

“Estoy comprometido y concentrado en mi trabajo al frente de la Secretaría del Humanismo, muy respetuosos de los tiempos de ley, pero sobre todo con mi compromiso moral (…) en su momento y en apego a las normatividades y las leyes electorales evaluaremos nuestro futuro, pero mi corazón late y ha latido siempre por Tuxtla”.

Me gusta visitar Caña Hueca, tomar pozol, jugar con mis hijos, platicar con mis vecinos, voy al parque de la Marimba, al Morelos; Tuxtla es mi casa.

Programas

Respecto de los diversos programas explicó que son gratuitos y atienden la visión de desarrollo del gobernador Eduardo Ramirez Aguilar, incidiendo en la restitución del tejido social, por lo que dijo buscan llegar a todos los chiapanecos.

“Se busca ofrecer a la ciudadanía los servicios institucionales que permitan tener una mejor calidad de vida y mejorar los indicadores de pobreza en Chiapas”

Comedores

Comedores del Humanismo es uno de los programas que más me llenan el corazón de orgullo porque su objetivo es garantizar algo fundamental: que nadie se quede sin comer.

A los Comedores llegan familias, personas adultas mayores y personas en situación vulnerable para recibir alimentos nutritivos preparados con calidad. Se cuenta con una unidad que recorre diariamente hospitales para atender una necesidad real de las familias.

Además de la comida, estos espacios se convierten en puntos de encuentro y acompañamiento, donde las familias conviven, comparten experiencias y encuentran apoyo emocional en momentos difíciles. Los comités supervisan el funcionamiento del programa y garantizan la transparencia.

Así también, se impulsa el empleo local y fortalece el consumo de productos de la región en los siete comedores fijos en: Patria Nueva, CCI, 6 de Junio, Jobo, Copoya, Linda Vista Shanka y Jardines del Pedregal; además de los cuatro comedores móviles que recorren la ciudad.

Tortimóvil

Este programa oferta tortilla a bajo costo para apoyar la economía familiar. El costo del kilo de tortillas es de 10 pesos y se recorre las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Mercadito

El Mercadito del Humanismo es un programa que acerca a las colonias productos de la canasta básica como frutas, verduras y otros alimentos de primera necesidad, a precios accesibles.

Su objetivo es apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a alimentos de calidad, llevando estos productos directamente a las comunidades para que las familias puedan ahorrar y abastecerse sin tener que trasladarse lejos.

Conecta Chiapas

El programa Conecta Chiapas beneficia a miles de estudiantes de preparatoria y universidad, quienes hoy cuentan con internet gratuito, redes sociales, mensajes y llamadas ilimitadas.

Cuidar es Amar

Otorga apoyos económicos a quienes dedican gran parte de su vida a cuidar a un ser querido dependiente. Entregando un apoyo de dos mil pesos bimestrales.

A Paso Firme

Este programa entrega calzado escolar deportivo a niñas y niños de primaria, fortaleciendo su desarrollo y desempeño escolar. Con este apoyo también ayudamos a las familias, porque cada ahorro en casa cuenta y contribuye a la permanencia escolar.

Estos programas entre otros varios están activos y, dijo el funcionario estatal, buscan construir un mejor Chiapas.