Tuxtla recibe 86 % de turistas nacionales

De acuerdo con datos del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez, el 86 por ciento de los visitantes que llegan a la capital chiapaneca son de origen nacional, mientras que el 14 por ciento corresponde a turistas extranjeros.

De acuerdo con Jorge Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo, esta información fue obtenida a través de cuestionarios aplicados durante el año pasado en los módulos de información turística.

En el caso del turismo nacional, los cinco principales puntos de emisión fueron Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Veracruz y Tabasco. Trujillo Rincón explicó que la misma población chiapaneca está visitando Tuxtla.

Servicios y traslado

En cuanto al medio de llegada la mayor parte dijo haber viajado en avión, seguida de la vía terrestre, ya sea en autobús o vehículo particular debido a la cercanía con Chiapas, Tabasco y Veracruz.

El director del Buró Municipal destacó que al menos el 67 por ciento de los turistas organizó su viaje por autogestión, es decir, decidieron por sí mismos el destino, la forma de trasladarse y el hospedaje.

Respecto al tema de alojamiento, el 60 por ciento se quedó en hoteles, mientras que el 40 por ciento restante acudieron en casa de familiares o amigos.

En cuanto al propósito del viaje, el 85 por ciento combinó actividades relacionadas con naturaleza, cultura y aventura.

Atracción turística

Trujillo Rincón subrayó que desde la parte local se trabaja en la desestacionalización de la actividad turística, buscando que meses como enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre también tengan una afluencia relevante mediante conciertos y eventos.

Mencionó como ejemplos el concierto de Shakira en febrero y eventos como la Nascar o la Copa Roshfrans, actividades que generan desplazamientos de equipos completos, familiares, mecánicos e ingenieros.

Finalmente, el funcionario agregó que las condiciones de seguridad han sido fundamentales para el crecimiento de la actividad turística y económica en general.