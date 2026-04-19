Tziscao: llaman a la unidad turística

Luego del enfrentamiento ocurrido en el parque nacional Lagos de Montebello, donde perdió la vida una persona tras un conflicto entre comuneros, la Secretaría de Turismo estatal hizo un llamado respetuoso a la unidad de las comunidades de Tziscao y zonas aledañas.

La dependencia reconoció que aunque existen legítimos intereses y derechos en juego, advirtió que el futuro del turismo en esa región no puede construirse desde la confrontación y la violencia.

Señaló que operar bajo esquemas que históricamente han fragmentado a las comunidades impide aspirar a resultados distintos.

Piden colaboración

Destacaron que el territorio, considerado una de las mayores bellezas naturales de Chiapas y de México, no pertenece a la división sino a la colaboración.

En su mensaje, la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal expresó que la grandeza de este espacio no solo está en sus paisajes, sino en la posibilidad de construir juntos un destino turístico sólido, digno y sostenible.

Insistió en que el turismo actual exige visión compartida, organización y confianza mutua y señalaron que, Lagos de Montebello tiene el potencial de ser un referente internacional, pero que ese camino solo será posible si se construye desde el respeto.

Hay acompañamiento

Finalmente, reiteró su disposición para acompañar, mediar y facilitar los acuerdos necesarios que permitan avanzar hacia un modelo incluyente. La dependencia aseguró que estará al pendiente para abonar, con responsabilidad y compromiso a la construcción colectiva del destino Chiapas.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras suscitarse estos actos violentos se iniciaron las investigaciones correspondientes y se restableció el orden en esa zona para evitar que el conflicto escale.