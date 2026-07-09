Un legado de 50 años de periodismo en la sangre

A sus 33 años, Conrado de la Cruz Selvas, nieto de los fundadores del periódico Cuarto Poder, recuerda con orgullo su infancia en medio de una familia que ha marcado la historia del periodismo en Chiapas.

A pocos días de que esta casa editorial celebre su 50 aniversario, comparte anécdotas familiares. Reconoce el trabajo de sus abuelos Conrado de la Cruz Jiménez y María Morales Ruiz, y destaca la labor de su tía, nuestra directora de Información y Comercialización, Ana María De la Cruz Morales, en la transformación digital del medio.

“Soy Conrado IV”, dice con una mezcla de orgullo y seriedad al iniciar la conversación. Y es que para Conrado de la Cruz Selvas llevar ese nombre no ha sido casualidad, sino el reflejo de una tradición familiar que su abuelo, don Conrado De la Cruz Jiménez, quiso preservar cuando le pidió a su madre que le pusiera así, evitando que se llamara Andrés, “un nombre que la verdad ni me gusta”, confiesa entre risas.

Conrado tiene 33 años y el periódico Cuarto Poder está por cumplir medio siglo de existencia.

“17 años antes de que yo naciera empezó todo este proceso. Lo encabezó mi abuela, mi abuelo, y a mí me tocó ver algo que ya estaba creado, algo que ya estaba fuerte”, relata.

Sus primeros recuerdos lo transportan a la época del zapatismo, cuando el tiraje impreso alcanzaba los 13 mil 500 ejemplares diarios.

“Obviamente, ahora tenemos mucho más difusión por el hecho de las redes sociales y los medios digitales, pero en ese entonces lo fuerte era lo impreso. Me da mucho orgullo que estemos ya cumpliendo 50 años de tradición”, expresa.

Un abuelo culto y una abuela fuerte

Al hablar de sus abuelos don Conrado De la Cruz Jiménez y la maestra María Morales Ruiz, la voz de Conrado se llena de nostalgia y cariño. Recuerda con especial ternura el apodo que su abuelo le puso cuando era pequeño y no podía pronunciar bien su nombre: “Tolalito”.

“Mi abuelo era una persona muy culta, no solo lo digo yo, lo dice mucha gente. Conocía mucho, leía mucho. Platicar con él era una joya. Hablábamos de geografía, de historia”, evoca.

De su abuela, la maestra María Morales Ruiz, destaca su fortaleza. “Mi abuelita es una mujer muy fuerte, ha vivido muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero dentro de ese caparazón tiene un gran corazón, es muy linda”.

Los recuerdos de infancia afloran: “A veces los fines de semana me iba a vivir con ella o a dormir. Me llevaba al Sam’s y me compraba un chorro de dulces”. También rememora la etapa en que sus abuelos tuvieron que exiliarse a Miami por el conflicto con Pablo Salazar: “Cada que podía los iba a visitar, unas cuatro o cinco veces al año. Siempre me acostaba a dormir con ellos”.

50 años de transformación y legado familiar

Para Conrado, el aniversario que se aproxima representa “50 años de transformación, 50 años de esfuerzo, 50 años de aportaciones de cada uno de los miembros de la familia”.

En ese recuento, reconoce el papel fundamental de cada generación: “Mi abuelo y mi abuela empezaron fundando el periódico. Mi papá inició todo el proceso de comercialización fuerte y la transformación digital a través de la plataforma cuartopoderchiapas.com”.

Y destaca con especial énfasis el trabajo actual de su tía, nuestra directora de Información y Comercialización, Ana María De la Cruz Morales: “Ella es la que está impulsando hoy en día las redes sociales y la verdad siento que está haciendo un gran trabajo”.

Aunque no estudió periodismo de manera formal —tiene dos maestrías—, Conrado confiesa que ha escrito algunos textos con intención de publicarlos, aunque no se ha animado a mostrárselos a su tía. “Para el periodismo naces y te vas formando. Las bases las aprendes en la escuela, pero lo que importa es la experiencia. Si en algún momento llegara a tener esa responsabilidad, estoy seguro que la aprendería rápido”.

Mensaje a los lectores y a las nuevas generaciones

Al cierre de la entrevista, Conrado envía un mensaje a quienes han hecho posible esta trayectoria: “Agradecerles a mi abuela y a mi abuelo en primera parte, porque gracias a ellos he podido tener la vida que he tenido, gracias a su trabajo pude estudiar y capacitarme. A mi papá, agradecerle por todo el proceso de crianza, y a mi tía por seguir manteniendo el legado que construyó nuestra familia. Gracias a todos por dejar en alto el nombre de la familia”.

Y para los jóvenes lectores, tiene una invitación especial: “Si ya no quieren leer el periódico impreso, visítenos en nuestras redes sociales y en la plataforma digital. Mi tía está haciendo un gran trabajo para llegar a todos los sectores de la sociedad. Hay muy buenos videos, muy llamativos. Invito a todos los jóvenes a que se unan a las redes sociales del periódico y se mantengan informados, porque una sociedad informada es lo mejor que podemos tener”.

Conrado de la Cruz Selvas, que creció entre rotativas y ahora atestigua la era digital de Cuarto Poder, resume en pocas palabras el sentimiento que lo une a esta casa editorial: “Un periódico no solamente es responsabilidad, también es poder, y ese poder hay que saberlo usar para ayudar a la sociedad”.