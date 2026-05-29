Unach debe ser líder en acceso a la Educación Superior

Durante el Encuentro Interinstitucional del Programa Semillero, el rector Oswaldo Chacón Rojas, expresó el compromiso de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para generar mayores oportunidades a las juventudes de los pueblos originarios.

En el encuentro convocado por la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Chacón Rojas sostuvo que la institución tiene la voluntad de contar con las mejores políticas de inclusión social en el país, para impactar de manera positiva en la vida de las personas más desfavorecidas en el estado y en la región.

Panorama

“Esta será una bandera, y la Unach debe ser la universidad en México que lidere el acceso inclusivo de las juventudes de pueblos originarios a la educación superior, ya que solo el uno por ciento de personas de origen indígena cuenta con un grado profesional, por lo que estamos obligados a generar estos espacios”, subrayó.

Durante el evento desarrollado en San Cristóbal de Las Casas, el cual reunió a autoridades universitarias, municipales y directivos de planteles de nivel Medio Superior participantes, la titular de la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural (Sisydic), Jazmín González González, expresó que este encuentro es la ratificación del compromiso que las instituciones tienen con la educación de las juventudes, brindándoles la oportunidad de formarse profesionalmente y generar las condiciones necesarias para que culminen sus estudios.

Es una respuesta institucional

Al compartir que este esfuerzo conjunto se ha desarrollado en los municipios de San Andrés Larráinzar, Santiago El Pinar, Chamula, Aldama, Chenalhó y Zinacantán, beneficiando a 108 estudiantes, expuso que esta es una acción afirmativa y una respuesta institucional a esa necesidad de la sociedad chiapaneca.

En este marco y en presencia de la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco y del secretario académico, Florentino Pérez Pérez, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, comentó que este programa es un puente tendido directamente para que las juventudes de distintas comunidades logren alcanzar sus metas.

Durante los más de tres meses de trabajo de este programa, se han desarrollado talleres y pláticas con el apoyo de distintas áreas de la universidad, para reconocer las capacidades y talentos de las juventudes, con el objetivo de encaminarlos hacia las áreas más afines.