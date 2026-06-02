Unach e Inacipe fortalecen la formación jurídica

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, y el director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Jorge Nader Kuri, firmaron un Convenio General de Colaboración en las instalaciones de este reconocido centro de análisis, reflexión, investigación, enseñanza, difusión y divulgación de las Ciencias Penales.

El acuerdo tiene como propósito establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones para desarrollar acciones conjuntas de cooperación académica, especialización, certificación e investigación en el ámbito de las Ciencias Jurídicas, orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales del personal docente y estudiantil de la Unach.

Durante la firma del convenio, que contó con la presencia como testigo de honor del secretario General Ejecutivo de la Anuies, Luis Armando González Placencia, Chacón Rojas afirmó que este instrumento permitirá potenciar el trabajo académico en materia de Derecho Penal que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), la Facultad de Derecho y la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur.

Nuevas oportunidades

En este sentido, destacó que la ubicación geográfica estratégica de Chiapas genera fenómenos sociales y jurídicos particulares que requieren ser estudiados con profundidad desde la academia, por lo que la colaboración con el Inacipe representa una oportunidad relevante para fortalecer la investigación y la formación especializada.

Tras realizar un breve recuento de la historia y tradición de la enseñanza del Derecho en la Unach, el rector señaló que este convenio abre múltiples escenarios de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo académico que serán aprovechadas por ambas instituciones.

Por su parte, el director General del Inacipe, Jorge Nader Kuri, expresó que este instrumento jurídico formaliza el intercambio de esfuerzos y consolida una vinculación que permitirá fortalecer el análisis, la investigación y la difusión de las Ciencias Penales.

En este mismo marco, y como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Inacipe, se llevó a cabo la presentación del libro “La Copa del Mundo frente al sistema penal”, autoría del destacado jurista mexicano Miguel Ontiveros Alonso.

La presentación de la edición contó con los comentarios del rector Oswaldo Chacón Rojas, así como del director General del Instituto, Jorge Nader Kuri, además de la participación de investigadores y docentes especializados en la materia.