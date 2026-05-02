Unicach será sede del Congreso de Tecnología

El III Congreso Internacional de Tecnología y Sociedad 2026 se realizará este año en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach); se trata de un evento que reunirá a 60 ponentes de 16 instituciones nacionales y seis extranjeras, dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales afines.

La rectora de la universidad, Juana de Dios López Jiménez, informó que es un espacio académico de alto nivel que reunirá a investigadores, especialistas y estudiantes con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que plantea la tecnología en la sociedad contemporánea.

Comité organizador

Detalló que el comité organizador está integrado por académicos de destacadas instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)), El Colegio de México (Colmex), El Colegio de Sonora (Colson), la Universidad de Sonora (Unison), El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la propia Unicach, lo que garantiza la calidad, incidencia y rigor de los temas que serán abordados.

Aportaciones

Contará con la participación de especialistas provenientes principalmente del norte y centro del país, cuyas aportaciones enriquecerán las discusiones en torno a los retos actuales de la tecnología, incorporando la visión de la región sur para generar estrategias y soluciones a los principales retos en la materia.

“Este congreso, a realizarse del 6 al 8 de mayo, representa un acontecimiento de gran relevancia para la universidad, en particular para la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, cuya labor ha sido clave para consolidar este foro como un referente en el análisis de los fenómenos tecnológicos”.

Mencionó que estarán presentes estudiantes de las sedes universitarias de Huixtla, Tapachula, Palenque y Villacorzo, quienes a través de este ejercicio académico enriquecerán su formación profesional, fortalecerán el pensamiento crítico y aprenderán a generar soluciones pertinentes a los desafíos venideros.