Urge atender invasiones en Cañón del Sumidero

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, Valeria Santiago Barrientos, realizó un llamado para atender el crecimiento de colonias irregulares en la zona de Reserva Cañón del Sumidero.

Dijo que incluso podría plantearse modificar el polígono del Parque Nacional Cañón del Sumidero para atender la problemática de ocupación ilegal de tierras en más de dos mil 900 hectáreas.

Estas tierras estarían en posesión de unas 91 colonias, de las cuales 33 pertenecen a Chiapa de Corzo y 58 a Tuxtla Gutiérrez.

Planteó un análisis profundo de la situación para poder generar soluciones entre las autoridades y los habitantes.

Informó que hace más de cinco años se realizaron los últimos desalojos mediante la Fiscalía General del Estado (FGE), para evitar que el daño ambiental siguiera incrementándose, pero desde entonces, ni diálogo ni regularización ha ocurrido.

Realizó un llamado a las instancias correspondientes, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, a plantear acciones o acuerdos para evitar las invasiones y la deforestación, desde el respeto a la ciudadanía y al medio ambiente.