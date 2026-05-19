Urge atender salud mental en México

La urgencia de atender la salud mental en México se ha vuelto una prioridad ante el creciente número de casos de ansiedad, depresión e ideación suicida, incluso en edades cada vez más tempranas.

Durante la presentación del “XIX Congreso Apume, Neuroevolution: Emoción, Mente y Crecimiento”, organizado por la Asociación de Psicólogos Unidos de México, los voceros destacaron la necesidad de hacer un alto frente al “caos diario” que vive la población.

Algunos de los temas que se abordarán en este evento serán sobre la ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes, tema que cobra relevancia debido a que cada vez se hace más presente las ideas suicidas.

Factores

De acuerdo con Jesuita Vázquez, presidente de la Asociación de Psicólogos, dijo que el uso sin control de las redes sociales suelen ser un factor detonante para crear trastornos emocionales.

Explicó que la hiperconectividad también propicia el aislamiento social, situación que afecta en las relaciones interpersonales y vulnera psicológicamente a las personas, aspecto que debe ser atendido por un profesional de la salud o por alguna institución afín.

Ante este panorama, expuso que los padres juegan un papel crucial, se deben establecer cierto parámetros que limiten el uso de tecnologías y contribuyan con la creación de un entorno saludable así como propiciar al fomento del pensamiento crítico.

Congreso

El evento se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de septiembre en sedes de Tuxtla y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y está dirigido tanto a especialistas como al público en general.

Los organizadores esperan una asistencia cercana a las tres mil personas, con cerca de 500 inscritos provenientes de otras ciudades del país y del extranjero, incluyendo Denver y Madrid.

Como parte de la derrama económica, se contempla una expo venta con artesanos y comida típica, así como recorridos turísticos por el Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo.