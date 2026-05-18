Urge avanzar en la paridad sustantiva

“Debemos de ser muy cuidadosos con seleccionar los perfiles adecuados, que deben estar basados en honestidad, en transparencia, ciudadanos reconocidos por su pueblo y cuidar que el narcotráfico no influya de ninguna manera en los procesos electorales”, subrayó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén.

En entrevista afirmó que uno de los mayores pendientes en la entidad es separar al narcotráfico de la política, un fenómeno que, advirtió, comenzó a visibilizarse en procesos pasados y que debe ser atendido con urgencia de cara al proceso electoral de 2027.

El legislador señaló que estados como Sinaloa, Tamaulipas y el norte del país enfrentan situaciones similares, pero que Chiapas no es ajeno a esta problemática. Por ello, hizo un llamado a su partido, Morena, a ser particularmente cuidadoso en la selección de perfiles.

En materia de participación política de las mujeres, el presidente de la Jucopo reconoció que el Congreso trabaja en una iniciativa con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y adelantó que en los próximos días se reunirán con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, para establecer foros de discusión.

El objetivo, explicó, no es solo cumplir con la ley que obliga a los partidos a postular 50 % de mujeres y 50 % de hombres, sino garantizar que más féminas lleguen a gobernar.

“Hoy tenemos 11 mujeres de 124 municipios. Creo que no es ni el 5 o 6 % de mujeres que gobiernan nuestro estado. Tenemos que avanzar en eso”, enfatizó.

Sin riesgos

El diputado señaló que cualquier reforma en esta materia requerirá cabildeo con las demás fuerzas políticas para evitar que sea invalidada por instancias judiciales. “No nos podemos arriesgar a que en las cortes nos la echen para atrás”, concluyó.

Guillén Guillén reiteró que el Legislativo estará atento a los acuerdos con otros partidos para garantizar que la paridad sustantiva sea una realidad en Chiapas.