Urge declaratoria del Sabinal como Área Natural

La diputada local de Morena, Marcela Castillo Atristain, indicó que en días pasados presentó una iniciativa para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) a que, en el ámbito de sus atribuciones, declare al río Sabinal como área natural protegida con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica.

El río Sabinal, que atraviesa los municipios de Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, no es solo un cuerpo de agua, sino un elemento fundamental de la identidad e historia de la capital chiapaneca.

Dijo que fue precisamente la presencia de este río la que motivó a los antepasados a fundar San Marcos Tuxtla en 1560. Durante siglos, sus aguas y sus sabinos fueron sinónimo de vida para la ciudad.

Sin embargo, la diputada Castillo Atristain advirtió que el afluente enfrenta un grave proceso de degradación debido a la contaminación, el crecimiento urbano desordenado, las descargas de aguas residuales y la sobreexplotación.

Recordó que con acciones de saneamiento realizadas en años anteriores demostraron que el río tiene capacidad de recuperarse cuando existe voluntad institucional. Lo que se busca ahora, explicó, es que esa recuperación no dependa únicamente de una administración municipal, sino que cuente con un respaldo jurídico permanente.

La diputada subrayó que se necesita un programa de manejo y comités de participación ciudadana, pero principalmente, que la preservación del río no puede seguir dependiendo de la voluntad de las administraciones municipales.