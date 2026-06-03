Urge tener más empatía al conducir: Osevi Chiapas

Los siniestros viales son un problema de salud pública, los cuales, en su mayoría se pueden prevenir debido a que el principal problema es el factor humano.

Urge más empatía al momento de conducir y comprender que en cualquier vialidad, quien tiene la preferencia es el peatón.

Lo anterior es afirmado por Shiomara Cristina Romero Pascacio, presidenta y Fundadora de Organismo de Seguridad Vial en Chiapas Asociación Civil (Osevi), que coincide en que el uso de las motocicletas, sin una regulación y educación adecuada, se ha convertido en una epidemia.

En entrevista concedida para TVO de Cuarto Poder, exhortó a la población a ser empática al salir a las calles y comprender la responsabilidad que implica conducir una unidad motora.

Motos: peligro en dos ruedas

El uso de la motocicleta se incrementó con la pandemia, por la necesidad de movilidad y la compra de alimentos a domicilio, afirma quien fuera la primera comandanta del primer agrupamiento femenil en Tuxtla Gutiérrez, primero en el estado y después en el país.

El crecimiento del parque vehicular de motocicletas no se ha podido regular a pesar de que existe una “nueva Ley de Movilidad en el país, vigente desde hace dos años”.

“Lo importante que nosotros hemos destacado es que se hagan exámenes prácticos para la entrega de licencias a conductores de vehículos particulares y de motocicletas”, agregó la también instructora y capacitadora en Seguridad Vial avalado por la ONU.

Romero Pascacio, comunicóloga de profesión, lamentó que a pesar de que la venta de motos aumentó un 300 por ciento con la pandemia, las empresas que las comercializan no estén dispuestas a coadyuvar en acciones que eviten accidentes con estos artefactos.

“Literal, los chavos van a comprar la moto y van aprendiendo sobre la marcha”. En Tik Tok hay videos donde la gente le grita a otro, pareces nuevo, y este responde: sí, ejemplificó la experta en movilidad sobre esta situación que acontece a diario, la cual se ve reflejada en las noticias.

Qué hemos hecho mal para que el uso de la moto, lejos de ayudar, se haya convertido en un creciente problema que deriva en accidentes fatales o que dejan secuelas graves, se le planteó a Shiomara Romero Pascacio, que respondió:

“Es del interés que esté en la agenda pública, de cómo impacta en la salud, en las unidades médicas, en la atención médica. Hay demasiados lesionados por accidentes viales y eso se puede evitar”.

Qué le aconsejarías a quien se va a comprar una moto

Que aprenda a invertir en capacitación porque no estamos inventando el hilo negro pero tenemos que conocer todos los factores de riesgo. Tienes que aprender mecánica básica, primeros auxilios y los protocolos del primer respondiente. Aprender a ayudar en lugar de estorbar.

Cuánto le cuesta al Estado el tema de los accidentes

En el primer decenio hablábamos de que los percances viales equivalían al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y en este decenio subió al 2.7 por ciento, aproximadamente.

La experta en movilidad estuvo de acuerdo en que las unidades de baja velocidad como motos eléctricas o scooters deben regularse, comenzando por el emplacamiento.

“Lo más importante es que aprendan a cuidarse, que no por ser un medio de transporte que no alcanza altas velocidades van a tener prioridad. Las lesiones también pueden ser fatales”.

Hizo un llamado para conducir con empatía y evitar la “furia urbana”, es decir, evitar que el calor nos saque de quicio y terminemos provocando un percance vial.

Quién tiene la preferencia

En cualquier vialidad, quien tiene la preferencia es el peatón, es decir, las personas que circulan a pie o que se mueven mediante una silla de ruedas, indica la entrevistada.

Ellas, a su vez, tienen la responsabilidad de buscar el lugar más seguro para cruzar.

Enseguida, en la pirámide de movilidad tienen la preferencia los ciclistas, los conductores del transporte público, transporte de carga y al final motociclistas y automovilistas particulares, aunque la mayoría de la población desconoce esta información.

Problema de salud pública

En 2011 comenzó un esfuerzo de la ONU para hacer conciencia ya que los siniestros viales se volvieron un problema de salud pública mundial.

Las personas están falleciendo por siniestros viales cuando son altamente prevenibles, es la idea que se ha tratado de difundir.

Lo peor, como en otros temas sociales: el principal problema es el factor humano, además de que hace falta educación, conciencia y empatía, culmina la conversación.