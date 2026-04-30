Va magisterio por incremento salarial

En el mes de mayo el magisterio chiapaneco espera los resultados de las negociaciones que se han realizado con el Gobierno Federal, después de que expresaron su pliego petitorio de demandas, entre ellos aparece el aumento salarial que pudiera ser de dos dígitos.

Recientemente se reunió el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla y la dirigencia nacional del Sindicato que encabeza Alfonso Cepeda Salas.

Las expectativas, informó Balderas Tovilla, son positivas debido a que las exigencias magisteriales derivan de un Pliego Nacional de Demandas que se hizo mediante encuestas.

Se está, dijo, en el cierre de los porcentajes, tomando en cuenta que las negociaciones abarcan diversos rubros, desde la parte profesional, laboral y salarial.

“Yo creo que sí podemos pensar que nuevamente iremos por el aumento de dos dígitos”, destacó el líder sindical.

En otro orden de ideas, resaltó que en el marco de la celebración del Día del Maestro, además de un incentivo económico, también se llevará a cabo un evento en el que se estarán rifando 300 regalos para la base magisterial.

Se van a rifar tres vehículos y podrán participar por estos obsequios todos los activos y jubilados del Sindicato. Con la CURP podrán bajar su boleto en la página HTTPS://BOLETOS.SNTE40.ORG/.