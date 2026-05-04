Vacunan unos 10 mil animales

El fin de semana, a través de la campaña Ruta Antirrábica y con más de 30 puntos de atención y unidades móviles, autoridades de Tuxtla Gutiérrez aplicaron 9 mil 798 vacunas antirrábicas gratuitas a perros y gatos, como parte de una estrategia para prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable.

La iniciativa fue impulsada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Secretaría de Salud Municipal y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, además contó con la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

A partir de las 9:00 de la mañana, familias acudieron a los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad.

Aunque inicialmente se contemplaban más de 20 sedes, la estrategia se amplió hasta alcanzar cerca de 35 puntos de vacunación, además del despliegue de unidades móviles conocidas como Chucho Móvil, que permitieron llevar el servicio a colonias con mayor rezago.

En diversos sectores de la ciudad se observaron filas constantes de personas que acudieron con sus mascotas, lo que evidencia una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención sanitaria.

Tenencia responsable

De acuerdo con autoridades municipales, esta campaña forma parte de una estrategia permanente orientada a reducir riesgos sanitarios y evitar la propagación de la rabia, una enfermedad viral que, aunque prevenible, puede resultar mortal tanto para animales como para seres humanos si no se atiende a tiempo.

Además de la aplicación de vacunas, durante la jornada se promovieron prácticas de tenencia responsable, como el cuidado adecuado de las mascotas, la importancia de su vacunación periódica y la atención veterinaria oportuna.

Finalmente, autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a futuras campañas, subrayando que la participación ciudadana es fundamental para mantener bajo control enfermedades zoonóticas y proteger la salud colectiva.