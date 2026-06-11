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Valeria Rosales encabeza entrega de semillas

Junio 11 del 2026
Valeria Rosales reiteró que su administración seguirá trabajando para acercar más beneficios al sector agropecuario. CP
Valeria Rosales reiteró que su administración seguirá trabajando para acercar más beneficios al sector agropecuario. CP

Desde el Lienzo Charro Santa Catarina La Grande de Villaflores, el secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Marco Antonio Barba Arrocha y la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, hicieron entrega de bolsas de semilla híbrida de maíz Pioneer a 3 mil mujeres del campo, con el propósito de fortalecer la producción agrícola y contribuir a la economía de las familias rurales del municipio.

Durante el evento, Marco Antonio Barba destacó que Valeria Rosales ha encabezado un gobierno incluyente y cercano a la gente, gestionando apoyos para todos los sectores productivos. Señaló que esta entrega representa una muestra del compromiso y cariño que la alcaldesa tiene por Villaflores, al brindar herramientas que permitirán a las productoras obtener mejores rendimientos y una cosecha abundante en el próximo ciclo agrícola.

Respaldo estatal

La alcaldesa Valeria Rosales reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hacia el campo chiapaneco, destacando que actualmente las y los productores cuentan con programas de créditos para impulsar la producción, así como seguros contra siniestros que brindan certeza y protección al patrimonio de las familias campesinas. Reiteró que su administración seguirá gestionando y trabajando para acercar más beneficios en tiempo y forma al sector agropecuario.

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