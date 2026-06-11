Valeria Rosales encabeza entrega de semillas

Desde el Lienzo Charro Santa Catarina La Grande de Villaflores, el secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Marco Antonio Barba Arrocha y la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, hicieron entrega de bolsas de semilla híbrida de maíz Pioneer a 3 mil mujeres del campo, con el propósito de fortalecer la producción agrícola y contribuir a la economía de las familias rurales del municipio.

Durante el evento, Marco Antonio Barba destacó que Valeria Rosales ha encabezado un gobierno incluyente y cercano a la gente, gestionando apoyos para todos los sectores productivos. Señaló que esta entrega representa una muestra del compromiso y cariño que la alcaldesa tiene por Villaflores, al brindar herramientas que permitirán a las productoras obtener mejores rendimientos y una cosecha abundante en el próximo ciclo agrícola.

Respaldo estatal

La alcaldesa Valeria Rosales reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hacia el campo chiapaneco, destacando que actualmente las y los productores cuentan con programas de créditos para impulsar la producción, así como seguros contra siniestros que brindan certeza y protección al patrimonio de las familias campesinas. Reiteró que su administración seguirá gestionando y trabajando para acercar más beneficios en tiempo y forma al sector agropecuario.