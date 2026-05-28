Valeria Rosales inaugura pavimentación en ejido

En el ejido Benito Juárez del municipio de Villaflores, Chiapas, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, en compañía del comisariado ejidal Benito Juárez, Carloman Molina Toalá; del agente municipal, José Elmar Pérez Cruz; y de habitantes de la comunidad, inauguró una calle con más de 8 mil 239 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico, que conecta de la colonia al panteón ejidal.

Atienden obras prioritarias

Durante el corte del listón inaugural, la presidenta municipal destacó que se continúa trabajando de la mano del gobernador Eduardo Ramírez, en la construcción de obras que beneficien directamente a las familias, atendiendo las prioridades de las comunidades.

Por su parte, los vecinos expresaron su agradecimiento por la realización de esta importante obra, que es más de un kilómetro de pavimento, con guarniciones pintadas, resaltando que además de mejorar la movilidad, la nueva calle impulsa el desarrollo del ejido al facilitar el acceso a diversas tierras cultivables de la comunidad.