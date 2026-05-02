Van 114 mdp para atender estrés hídrico en la entidad

Para atender la alta demanda de agua y el consecuente estrés hídrico en Chiapas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) junto a asociaciones crearon un modelo de coparticipación que ejercerá más de 114 millones de pesos (mdp).

El estrés hídrico se produce cuando la demanda de agua dulce supera la cantidad disponible en una región durante un periodo determinado, o cuando su uso se ve restringido por la baja calidad del recurso.

En este sentido, la Conagua, a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur, firmó un convenio de concertación con asociaciones civiles de usuarios de los siete Distritos de Temporal Tecnificado en Chiapas, para ejercer una inversión conjunta de 114.3 millones de pesos (mdp).

Objetivo

Este modelo orientado a fortalecer el control del agua en más de 32 mil hectáreas productivas, así como el mantenimiento a la infraestructura hidroagrícola que consta de caminos cosecheros y drenaje parcelario, para el fortalecimiento del campo chiapaneco.

Del monto total, alrededor de 64 mdp serán aportados por la Conagua y cerca de 50 mdp por las asociaciones civiles, recursos que se destinarán a acciones de rehabilitación, tecnificación y conservación de infraestructura hidroagrícola, tecnificación parcelaria, así como a asesorías técnicas especializadas.

Estas acciones beneficiarán a cerca de tres mil personas usuarias de los Distritos de Temporal Tecnificado 006 Acapetahua, 011 Margaritas-Comitán, 017 Tapachula, 018 Huixtla, 019 Jesús Diego, 020 Margaritas-Pijijiapan y 027 Frailesca, fortaleciendo la productividad del campo y la gestión integral del agua.

En el marco del evento, se presentó el informe de los proyectos propuestos por dichas asociaciones, mismos que fueron priorizados, jerarquizados y validados en el Comité Hidroagrícola del Estado de Chiapas 2026, conformados por los representantes de las asociaciones civiles, para su atención a través del Programa U217 Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, en el Subprograma de Distritos de Temporal Tecnificado.