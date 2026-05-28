Varios negocios afectados por fuertes aguaceros

Varios negocios de la 1a poniente entre 4a y 5a norte de Tuxtla Gutiérrez, resultaron afectados por la fuerte lluvia que se registró la madrugada del jueves por más de una hora, dos imprentas perdieron sus máquinas de impresión con costos por arriba de los 100 mil pesos.

En la imprenta Estrada, el encargado comentó que dos máquinas que utiliza para impresiones se mojaron, una, cuyo precio oscila en 80 mil pesos, es pérdida total, la otra, de unos 60 mil pesos, también se mojó, pero probablemente podría salvarla.

Además, mercancía que estaba por entregar también resultó afectada. Indicó que es la cuarta vez en 16 años que ocurre este tipo de situación, la primera de mayor magnitud.

Otro caso

Otra imprenta de la misma cuadra, reportó que una maquina de offset se mojó, tiene un costo de 160 mil pesos, pero todavía verificarían si tiene salvación o no. Estas afectaciones sin duda, son un duro golpe para ambos porque no podrán seguir trabajando de forma normal.

Al recorrer la zona es posible ver que en esa intersección, donde se encuentra una alcantarilla que evidentemente no se dio abasto, el agua alcanzó una altura de aproximadamente 50 centímetros.

Otros negocios, como la Ferretería Sabinal, también resultó afectada, el agua entró y provocó que productos empaquetados en cajas de cartón sean pérdida total, además de cemento y otros productos.

Igualmente una tienda de regalos tuvo afectaciones por el agua que se acumuló en esa intersección, es posible ver el agua sucia que quedó de la fuerte lluvia que se dejó caer.

Una escuela de educación espacial, el personal reportó que encontraron los pisos llenos de lodo y agua sucia, perdieron mucho material didáctico y varios muebles se mojaron.