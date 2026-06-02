Viene temporal; prevén lluvias intensas

En las próximas horas podría registrarse un temporal de lluvias en el sur de México y eso incluye al estado de Chiapas, con precipitaciones que podrían ser intensas según las proyecciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En la información difundida este lunes, se detalló que para el océano Atlántico inicio de manera formal este 1 de junio la temporada de ciclones tropicales.

“Hoy iniciará un temporal de lluvias en el sur y sureste de México y la península de Yucatán, por lo que se pronostican para este lunes, 1 de junio, lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el centro, este y sureste de Puebla, centro y sur de Veracruz, norte de Oaxaca y el este y sur de Chiapas”, detalló la Conagua.

Para los siguientes días

En el pronóstico para las próximas 96 horas, el Organismo de Cuenca Frontera Sur, detalló que la onda tropical número 4 en combinación con otros componentes, favorecerá el desarrollo de un temporal de lluvias.

“Bajo este escenario, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca de martes a jueves, así como en Tabasco durante el martes. Por su parte, en Guerrero se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes durante miércoles y jueves”, informaron las autoridades.

Con base en lo señalado, las lluvias podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, además de posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones.

“En cuanto al ambiente térmico, durante el periodo de pronóstico continuará un ambiente caluroso a muy caluroso en planicies y regiones costeras; mientras que en zonas de montaña se percibirá un ambiente templado a cálido”, remarca el apartado de Resumen.

Las lluvias puntuales intensas que se pronostican para Chiapas, podrían ubicarse entre 75 y hasta 150 milímetros, con vientos de entre 20 y 30 km/h del este y sureste.