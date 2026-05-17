Vigilan con drones plátano chiapaneco

Durante el 2025 en Chiapas y Tabasco, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), vigiló con drones más de 6.5 millones de plantas, como parte de la estrategia para mantener a México libre de enfermedades letales como el Fusarium Raza 4 (Foc R4T).

Ambas entidades concentran cerca del 50 por ciento de la producción nacional de plátano, por lo que fueron objeto de un intenso monitoreo fitosanitario.

Plagas

Por su parte, el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reafirmó su compromiso de proteger la producción nacional de plátano contra diversas plagas.

Se destacó que la estrategia nacional implementada desde los últimos 15 años ha sido clave para mantener a México libre del Fusarium oxysporum que afecta a 27 países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

Las acciones de prevención combinan el fortalecimiento de la inspección física, sobre todo en puntos de ingreso al país, con la implementación de nuevas tecnologías para la vigilancia fitosanitaria en zonas comerciales y traspatios, desde antes de que la enfermedad llegara al continente americano, particularmente a Colombia en 2019.

Inspección

En materia de inspección turística en puertos, aeropuertos y fronteras, los oficiales del Senasica retienen en promedio más de 22 mil frutos y material vegetativo de plátano cada año y lo incineran para prevenir que lleguen a huertos comerciales y familiares.

Las áreas productoras de plátano se encuentran sujetas a vigilancia con la participación de 81 técnicos de campo, entrenados para la búsqueda de síntomas y en el uso de drones e imágenes satelitales.

Además de Chiapas y Tabasco, en 2025 se vigilaron con drones más de seis millones de plantas en Veracruz, Colima y Michoacán.