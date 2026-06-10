Vigilan seis playas por mar de fondo y oleaje

En Chiapas se mantiene una vigilancia por parte de las autoridades en al menos seis playas locales, además de recorridos y atenciones debido a que se está presentando mar de fondo y con ello oleaje alto.

La Secretaría de Protección Civil (PC) informó que las acciones son preventivas por parte del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).

Hay coordinación con la Delegación Regional Istmo-Costa y personal de Protección Civil Municipal, a fin de verificar lo que ocurre en Arriaga, Tonalá y Pijijiapan.

“Durante estas acciones, se ha brindado atención directa a habitantes y prestadores de servicios turísticos, compartiendo recomendaciones clave para la reducción de riesgos en las zonas más vulnerables”, informó.

Los espacios que están en monitoreo por mar de fondo son Boca del Cielo, Santa Brígida, Playa Ventura, Puerto Arista, Playa Grande y Costa Azul.

Impacto

Según el reporte, las afectaciones se concentraron en palapas que se ubican entre cinco y 10 metros en la línea del mar; sin embargo, el oleaje se mantiene activo y es importante seguir las recomendaciones.

Las sugerencias a la población están enfocadas en estar al pendiente de los avisos que hagan las autoridades, no cruzar ríos, arroyos y calles inundadas.

También se recomienda a las personas alejarse de las zonas de playa y que se respete la colocación de bandera roja que advierte el riesgo.

En el caso de Tapachula, se detalló que también se brindó acompañamiento y recorridos por el mar de fondo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su Organismo de Cuenca Frontera Sur, informaron del debilitamiento de la tormenta tropical Boris que para Chiapas dejará algún remanente, por lo que llamaron a mantener las precauciones.

El boletín climático compartido señala que persistirá un cielo nublado con lluvias puntuales intensas en la zona sur, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y cálido al norte y centro de Chiapas. Los vientos disminuirán su intensidad y el oleaje será de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas.

Destaca que en el reporte de las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en Cacahoatán, en el centro de monitoreo del volcán Tacaná, con 134.0 milímetros.

Finalmente, la Conagua a través del SMN, señaló que continuará informando del desarrollo de estos fenómenos a través de las cuentas oficiales.