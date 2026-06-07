Visibiliza Chiapas gasto en la niñez

Un total de 60 servidoras y servidores públicos de 25 instituciones estatales participaron en el “Taller para el mejoramiento de la inversión en infancias y adolescencias”, realizado con el propósito de fortalecer la planeación, identificación y seguimiento de los recursos públicos destinados a niñas, niños y adolescentes.

El encuentro, desarrollado durante dos jornadas y el más reciente en la capital del estado, permitió a las y los asistentes trabajar en herramientas técnicas para avanzar hacia la construcción de un Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos 2027.

Recursos

Dicho instrumento busca visibilizar de manera clara los recursos que la entidad destina directa e indirectamente a cada grupo: primera infancia (0 a 5 años), segunda infancia (6 a 11 años) y adolescencia (12 a 17 años).

La capacitación se impartió en el marco de los compromisos asumidos por el gobierno federal y el gobierno estatal, quienes suscribieron el Pacto por la Primera Infancia durante sus campañas.

Dicho acuerdo contempla las 12 metas enfocadas en garantizar condiciones para la supervivencia, salud y desarrollo de niñas y niños en sus primeros seis años de vida.

El taller se realizó como parte de la alianza entre el Pacto por la Primera Infancia, el Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Nacional y Unicef.

En el ámbito local, participaron la Secretaría General de Gobierno y Mediación, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Chiapas y la Secretaría de Finanzas.

Durante las sesiones, las y los participantes analizaron la situación actual de la inversión pública en infancia y adolescencia en el estado, identificaron áreas de oportunidad del Anexo vigente, revisaron la metodología federal ajustada a las características de Chiapas.