Visión empresarial y periodística única

El periódico Cuarto Poder fue fundado en 1976, año en que inició una serie de movimientos en el Poder Ejecutivo del Estado, con el paso de ocho gobernadores hasta el 94. Con la visión empresarial y periodística de su director y fundador, Conrado de la Cruz, este diario se fue insertando poco a poco en la vida social y política de Chiapas.

El periodista y académico Sarelly Martínez Mendoza dice que llegar a colocarse como el medio informativo más importante de Chiapas no fue de la noche a la mañana, fue cobrando relevancia poco a poco hasta llegar a su apogeo en los 90 a partir de la cobertura de diversos acontecimientos sociales y políticos como el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En entrevista, mencionó que el 93 fue muy relevante para Cuarto Poder, “para colocarse como indiscutiblemente el periódico más importante del estado, resultado de un trabajo continuado, constante, arduo, con la colaboración de reporteros, redactores, articulistas y columnistas, que fueron fundamentales para ubicarlo”.

Chiapas en los 70

Martínez Mendoza indicó que en 1976 aparecen figuras nacionales que llegan a Chiapas, sobre todo el gobernador electo ese año, Jorge de la Vega Domínguez, que estaba más acostumbrado a los escenarios de la Ciudad de México. Su estancia fue breve porque regresó a ocupar un puesto federal.

Era candidato presidenciable, no era cualquier figura. Esto dio pie a que posteriormente hubiera otros gobernadores, ocho en total, entre el 76 y el 94.

Dijo que en general, los 70 no son de combustión política como se vive hacia el final de la década, como en San Cristóbal de Las Casas, donde se dieron reuniones de grupos indígenas con una participación interesante de la iglesia, ya en camino hacia una protesta social que inició en los 80.

Fue una época de gestación política, de organización de las comunidades indígenas, acompañadas por la iglesia que presidía Samuel Ruiz García. Se organiza el primer Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal, que va ser fundamental porque va reunir a las etnias de Los Altos y la Selva.

¿Qué papel jugaba la prensa en ese entonces?

El periodismo contemporáneo en Chiapas surge en 1947, cuando inicia el primer diario formal muy importante, porque tuvo una participación más social; aunque era apegado a los intereses gubernamentales, tenía algunas secciones importantes como la página literaria o de cultura.

Para los 70, hay periódicos importantes como El Sol de Chiapas, La República en Chiapas que se funda en el 76, igual que Cuarto Poder. Con estos diarios la prensa va a jugar un papel clave, sobre todo a nivel de comunicación intergubernamental y también de servicio a los lectores, con una gran relevancia en la nota roja.

Hay varios personajes que se vincularon a Cuarto Poder y que ahora nos resultan desconocidos, como el maestro Antelmo Esquinca Luzán, en los primeros años. Cuarto Poder ha sido una escuela para muchos periodistas, columnistas, articulistas, que lo han utilizado como un foro muy importante en la prensa local.

¿Don Conrado de la Cruz, fundador de Cuarto Poder, qué tanto influyó en su crecimiento?

Don Conrado tenía un sentido empresarial único, de lo contrario no habría convertido un periódico de seis páginas cuando inició, a tener 120, años después, y colocarlo como la empresa informativa más importante de Chiapas. Eso habla de que tenía cualidades empresariales.

Me tocó verlo hace muchos años, cuando Cuarto Poder se imprimía en prensa caliente. Tenía varios amigos que colaboraban ahí, como Carlos César Núñez, que debe tener más de 30 años o casi 40 laborando.

A veces me daba una vuelta, precisamente donde están las oficinas ahora, pero no era así, sino una casita. Ahí estaba siempre don Conrado, pendiente de todo y todos. Era como una casa abierta a todos.

Acompañaba a estos amigos que colaboraban, como Paco Gurguha y otros. Entre los reporteros se crea una comunidad y convivencia. Pude ver cómo era el ambiente de Cuarto Poder. Era todo un personaje, que se distinguió por su visión empresarial que no todos la tienen.

¿Qué tan complicado era hacer periodismo en esa época?

El periodismo chiapaneco nunca ha sido fácil. El poder siempre trata de maniatar a la prensa y no es fácil. Para leer los escenarios de equilibrios que se debe tener, se requiere de un sentido agudo.

El periodismo siempre se ha movido, por un lado, de tratar de cuidar su independencia y por otro, no provocar la ira gubernamental. Por ejemplo, a don Conrado en algunas ocasiones lo detuvieron porque a alguien del gobierno no le gustó lo que se publicó en Cuarto Poder.

Lo recuerdo, por ejemplo, con el gobernador Absalón Castellanos. Había un secretario particular de gobierno que lo demandó por difamación y lo mandó a detener. Esto ocurría en la prensa chiapaneca.

¿El levantamiento armado del EZLN, cómo influyó en el ejercicio periodístico?

El movimiento zapatista ayudó a que muchos periódicos y periodistas ejercieran su libertad de expresión. Era difícil controlar a los medios en ese momento. Por ejemplo, Televisa fue un vocero importante para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Esa ola de libertad de expresión se aprovechó también en Chiapas. Cuarto Poder dio cabida a comunicados del EZLN, lo cual era impensable. Mandó a reporteros a cubrir la nota, dio espacios a grupos a los que no se estaba acostumbrado. Hizo una labor muy profesional que permitió cubrir de diferentes ángulos el conflicto armado.

¿Qué piensa que sigue haciendo bien Cuarto Poder con el paso del tiempo?

Se han hecho varias o muchas cosas bien, porque cuando se hace mal algo los medios desaparecen. En estos momentos, con internet y los portales de noticias, hay mucha incertidumbre. Pero he visto que Cuarto Poder ha migrado a otros formatos, aprovechado otras plataformas, lo cual le permite ser líder.

He revisado el tráfico digital y mantiene el liderazgo incluso en internet, lo cual no es fácil. Al principio había otros medios punteros, pero Cuarto Poder ha logrado posicionarse también.

No es fácil, sobre todo en un lugar como Chiapas. Primero porque hacer periodismo profesional, que debe ser un contrapeso al poder, no es bien entendido por la estructura gubernamental y el Estado, pero se abren rendijas para un trabajo informativo profesional.

Mujeres al frente

La visión y el trabajo de la maestra María Morales Ruiz y su hija, Ana María de la Cruz Morales, al frente de Cuarto Poder, con el desafortunado fallecimiento de don Conrado, ha sido clave.

El periodista e investigador indicó que dos mujeres dirijan un periódico y lo mantengan como líder de información es algo inédito.

El primer periódico surgió en 1919, hace más de 100 años y duró muy poco; después surgió el Sol de Chiapas, que lo dirigió Kyra Núñez, luego aparecieron dos periódicos más en Tuxtla Gutiérrez, el Expreso Chiapas y El Observador.

En San Cristóbal, el periódico El Tiempo, durante un tiempo fue dirigido por una mujer, pero Cuarto Poder se ha ubicado como el más importante actualmente, “es algo para rescatar, que dos mujeres estén al frente y que sea exitoso”.