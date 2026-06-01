Visitan estudiantes de EE.UU. el Campus IV Manuel Velasco

Una delegación estudiantil de la Juniata College Pennsylvania (EE.UU), visitó la Facultad de Medicina Humana Campus IV “Dr. Manuel Velasco Suárez” de la Unach, como parte de una colaboración del proyecto binacional que busca fortalecer los lazos de amistad, así como el intercambio cultural y académico entre ambas instituciones.

En este sentido, el director de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, César Aguilar Meza, explicó que esta vinculación se desarrolló a través de la gestión de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales.

Mensaje

“Es satisfactorio recibirlos y conocer planes de estudio de otras escuelas, así como compartir y conocer el nivel de inglés que tienen nuestros estudiantes; les ayuda para llevar sus prácticas SOB en la parte médica pero también para reforzar un idioma que forma parte de su formación”, apuntó.

Por su parte, la coordinadora de estancias cortas de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales de la Unach, Martha Arreola Nagel, explicó que esta colaboración con la Universidad de Juniata College en Pennsylvania también se circunscribe dentro del programa de Ciencias de la Salud que aplica la institución invitada.

Actividades

En tanto, la secretaria Académica de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Rosa del Carmen Gallegos Sandoval, dijo que durante tres días los jóvenes participaron en actividades como: Presentaciones médicas, mesas redondas, feria de estilo de vida saludables, entre otras.

“La delegación estadounidense ha destacado el desempeño y compromiso de nuestros estudiantes de Medicina en el desarrollo de las actividades, además de que ambos grupos han interactuado de manera fluida gracias al nivel de idioma con el que cuentan”.