Yamil Melgar transforma la 1.ª Norte en Tapachula

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la modernización integral de la 1.ª Norte, una obra estratégica que fortalece la conectividad, seguridad y calidad de vida de las familias tapachultecas. Acompañado por las regidoras Janeth Luengo, Camila Morales, Adriana Blas y Bertha Moreno Espinosa, así como por los regidores Juan Carlos D’amiano y Edi Alberto García, además de integrantes del gabinete municipal, vecinos, empresarios y comerciantes de la zona, destacó que esta vialidad forma parte de la transformación urbana que impulsa en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para mejorar la imagen y funcionalidad de la ciudad.

Obra a detalle

Durante la explicación técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, informó que la obra contempló más de 700 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, equivalentes a más de seis cuadras, además de la rehabilitación de 192 tomas de agua potable y 192 descargas sanitarias, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de 38 luminarias con postes cónicos de ocho metros de altura y nueva infraestructura subterránea. Asimismo, detalló que, derivado de estudios técnicos y supervisiones realizadas durante la ejecución de la obra, en el crucero de la 3.ª Oriente se construye una boca de tormenta y un encofrado pluvial de concreto armado para captar y desfogar de forma adecuada el agua de lluvia, evitando encharcamientos y fortaleciendo la durabilidad de la vialidad.

“Esta 1.ª Norte sufría constantemente de fugas de agua y drenaje; hoy no solo estamos entregando una calle de concreto, sino una vialidad integral que resuelve problemas de fondo y fortalece la seguridad de las familias”, expresó William Penagos al destacar que la obra fue concluida en aproximadamente 75 días gracias al trabajo coordinado entre autoridades y empresas constructoras.