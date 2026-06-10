Zona Altos en foco rojo por violencia de género

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer extranjera en la cabecera municipal de Zinacantán, presuntamente estadounidense y aún no identificada, marcó el primer feminicidio de junio y el número 19 en lo que va del año en Chiapas.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el cuerpo presentó evidentes huellas de violencia, por lo que la causa de muerte fue determinada como traumatismo craneoencefálico.

Violencia machista

Por su parte, la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lamentó que a pesar de los esfuerzos institucionales y sociales que se han realizado para combatir la violencia machista, esta sigue persistiendo en todas las regiones del estado.

Lamentaron que cada mes se registren pérdidas de vidas de mujeres a causa de la violencia feminicida y recalcaron que ninguna muerte debe normalizarse, minimizarse ni quedar impune.

Las cifras que se han registrado durante los primero seis meses del año, aseguraron, refleja la persistencia de una problemática estructural que exige acciones más contundentes por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El posicionamiento feminista reiteró la exigencia de revisar y fortalecer la implementación de la Alerta de violencia de Género (AVG), sobre todo en la región Altos de Chiapas, que continúa siendo un foco rojo en materia de violencia contra las mujeres y niñas.

Demandaron la intensificación de los programas de prevención, atención y protección que fortalezcan las acciones comunitarias e institucionales para erradicar la violencia de género, así como que se garantice la seguridad de todas las mujeres, independientemente de su origen, nacionalidad o condición.