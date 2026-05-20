Zona Sierra, libre de violencia: Mario Guillén

Los municipios de la zona Sierra de Chiapas que en años recientes fueron azotados por la violencia y los desplazamientos forzados, han recuperado la estabilidad, con libre tránsito garantizado a cualquier hora del día y un notable avance en desarrollo social y económico, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén.

En entrevista, el legislador explicó que los hechos más críticos ocurrieron durante 2023 y 2024, particularmente en la región de Ciudad Cuauhtémoc y el área de Amatenango, en la zona limítrofe con Guatemala, donde grupos de la delincuencia organizada provocaron el desplazamiento de mexicanos hacia el país vecino.

Mejora

“En ese momento se dio un conflicto muy fuerte. Cosa que ya no está ocurriendo, digamos que las condiciones han cambiado totalmente en un año para acá”, afirmó Guillén Guillén.

El diputado señaló que, ante aquellos hechos, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal solicitó al Congreso de Chiapas un estudio y una evaluación sobre la situación de desplazamiento interno forzado. Dicho requerimiento fue atendido, pero actualmente la realidad es muy diferente.

“Hoy vayan a Frontera Comalapa, Chicomuselo, Bella Vista, Amatenango, Motozintla. La situación es totalmente diferente. Hay garantía de libre tránsito. Pueden viajar a cualquier hora del día y de la noche. El desarrollo social y económico está de manera muy diferente”, subrayó.

Cuestionado sobre la posible creación de una ley estatal para atender el desplazamiento interno forzado, aclaró que en este momento no se tiene conocimiento de una iniciativa en ese sentido.

Recordó que el Ejecutivo estatal envió una propuesta que fue turnada a comisión, pero se trató de una respuesta puntual a una petición de Gobernación por hechos del pasado, no de una ley general de desplazamiento.

El legislador expuso que la región serrana vive hoy una realidad de paz y movilidad, resultado de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal.