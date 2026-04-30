Academia Santos conquista la Liga Tux 7

La Academia Santos Tuxtla firmó una destacada actuación al proclamarse campeona en las categorías sub-9 y sub-13 de la Liga Tux 7, confirmando el buen momento que atraviesa su proceso formativo dentro del Futbol infantil en la capital chiapaneca.

Las finales se disputaron en la cancha Salvador Cabañas, donde el conjunto de la sub-9 fue el primero en saltar al terreno de juego, bajo la dirección de los entrenadores José Eduardo González López y Fabián Méndez Tovar. En un partido dinámico y bien trabajado, Santos logró imponerse por marcador de 3-1 ante la Academia PSG, mostrando orden táctico y contundencia en el ataque.

El plantel campeón de esta división estuvo integrado por Olivia Cruz Gil, Romina Aquino Ramos, Sinar Escobar Coutiño, Óscar Uscanga Aguilar, Tadeo Maza Sarmiento, Arturo García Genis, Nicolás Guillén Ruiz, Iker Díaz Citalán, Gael Guzmán Méndez, Josué Cruz Nuricumbo, Santiago Zavala Farrera, Santiago Penagos Díaz y Dante Gómez Domínguez, quienes celebraron un título que refleja su constancia y crecimiento deportivo.

Más tarde, la categoría sub-13 replicó el éxito al vencer también por 3-1 al representativo de Bachilleres, en un duelo en el que supieron manejar los tiempos del partido y aprovechar sus oportunidades frente al arco rival para quedarse con el campeonato del Torneo de Copa 2026.

El equipo estuvo conformado por Ian Velázquez Cosío, Leonardo García Vázquez, Thiago García Orozco, Yareni Penagos Díaz, Iker Fuentes Gutiérrez, Julio Alvarado Marroquín, Matías Aburto Calderón, Néstor Guzmán Méndez, Mateo Muñoa Bonifaz, Diego Castellanos López, Luis Ruiz Ozuna, Maximiliano Aguilar y Tadeo Ovando Núñez, bajo la dirección de Eder Gutiérrez Vázquez.

Tras este doble logro, la Academia Santos Tuxtla se enfoca en su siguiente compromiso, el cuadrangular Copa Jaguares Alerta 2026, que se disputará el próximo 2 de mayo en la misma sede, donde buscarán mantener el nivel mostrado para seguir sumando resultados positivos.