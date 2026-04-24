Actividad varonil vuelve al auditorio municipal

La rama varonil del Campeonato de Liga 2026 Sergio Rafael Gómez Rodríguez vivirá una jornada intensa este sábado 25 de abril en el auditorio municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos, con encuentros que prometen alto nivel competitivo dentro de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez.

Desde las 10:00 horas arrancará la actividad con el duelo entre Místico VC y Adlers Juvenil, partido que luce equilibrado por el dinamismo de ambas escuadras, caracterizadas por su velocidad en la red y buen trabajo colectivo. Este choque marcará el inicio de una jornada clave para los equipos que buscan posicionarse en la categoría de primera fuerza.

Más tarde, a las 11:00 horas, Adlers Junior se medirá con Místico VC en un enfrentamiento que exigirá resistencia y estrategia, considerando la carga de actividad para algunos jugadores. Encuentros de este tipo suelen definir el ritmo de competencia y medir la profundidad de cada plantel.

El cierre de la jornada varonil correrá a cargo de Jaguares y Holkans, a las 12:00 horas, dos cuadros que han mostrado solidez en sus últimas presentaciones. Se espera un duelo muy disputado, con jugadas largas y un alto nivel técnico en cada set, y en el que los detalles podrían inclinar la balanza.

Crece la competencia

La actividad varonil destaca por su intensidad y constante evolución, con equipos que han elevado su nivel en cada jornada, brindando partidos cada vez más competitivos. La combinación de juventud y experiencia ha permitido que el torneo mantenga un ritmo atractivo para jugadores y aficionados.

De esta manera, el auditorio municipal se consolida como el escenario principal para el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez, albergando compromisos que reflejan el crecimiento de esta disciplina en la capital chiapaneca.