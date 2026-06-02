AGA Racing Team a la caza del triunfo

Vuelve a la acción el equipo tapatío AGA Racing Team, teniendo enfrente la quinta fecha de la temporada 2026 de Nascar México Series, con una dura visita al Óvalo Aguascalientes México, en busca de seguir sumando y alcanzar la victoria el próximo 7 de junio.

Actualmente, Alex de Alba se coloca en el cuarto puesto de la tabla general al mando del auto 14 —patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch—, luego de acumular 150 unidades, faltando cuatro competencias para conocer a los diez invitados al Chase, en el que se pondrá en juego el título de la actual campaña.

En esta ocasión, el óvalo hidrocálido de 1.4 kilómetros de longitud será el escenario en el que saldrá en busca de una calificación que le permita pelear por un triunfo que se le ha negado durante el 2026, sabiendo lo difícil que será este compromiso.

Los motores se encenderán este domingo en la llamada Aguascalientes El Gigante de México 250, carrera con 170 vueltas de duración, comenzando en punto de las 13:40 horas, y para la cual esperan contar con todo el apoyo de la afición en las tribunas.

De esta manera, el AGA Racing Team está listo para dar un nuevo paso en Nascar México Series, el 7 de junio, en la quinta fecha de la temporada 2026, haciendo vibrar el Óvalo Aguascalientes México.