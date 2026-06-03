Agualimpia se incorpora al San Carlos

El delantero colombiano Juan Camilo Agualimpia cerró su ciclo con Jaguares FC y se incorporó en horas recientes a las filas de la Asociación Deportiva San Carlos, club que participa en la primera división del Futbol de Costa Rica.

El extremo sudamericano deja al conjunto chiapaneco después de una temporada complicada, en la que las lesiones le impidieron tener mayor regularidad. Aunque consiguió marcar cinco goles con la camiseta felina, una molestia sufrida en la etapa de pretemporada frenó su arranque y lo obligó a esperar hasta la jornada siete para disputar sus primeros minutos oficiales.

Incluso, el jugador llevó una rehabilitación especial en Colombia, con el objetivo de regresar a participar en la Liga Premier de México en su mejor forma, pero esto no se vio reflejado en su rendimiento particular, ni en la temporada de los felinos, que nuevamente se quedaron al margen de la Liguilla.

Experiencia

Cabe recordar que Agualimpia, de 23 años, llegó a Chiapas con recorrido previo en el Futbol mexicano y en el colombiano. En 2022 formó parte de Boyacá Chicó y, más tarde, en 2024, se integró a Venados FC, con el que tuvo participación en la Liga de Expansión MX.

Antes de vestir los colores de Jaguares, el colombiano también pasó por Halcones de Zapopan, equipo con el que vivió una etapa destacada en la Liga Premier Serie A. En ese club disputó 23 partidos, acumuló alrededor de mil 820 minutos en el terreno de juego y convirtió nueve goles, números que respaldaron su llegada al cuadro chiapaneco.

Su salida ocurre en un momento de poca claridad para Jaguares FC, luego de que la escuadra concluyera la temporada 2025-2026 sin avanzar a la Liguilla, al quedar fuera durante la fase regular del campeonato.

Desde el pasado 11 de abril, cuando disputó su último duelo contra Celaya, la directiva de Jaguares FC no ha comunicado a su afición los planes para el siguiente torneo, aunque ya tuvo la primera baja conocida en su plantel.