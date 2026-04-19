Águilas FC acecha la cima de la clasificación

Águilas FC eleva el vuelo y amenaza con anidar en la cima del Torneo Héroes Bonampak, luego de sus dos recientes conquistas en la jornada de partidos pendientes, celebrada en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Su victoria más destacada fue de 6-2 sobre Cayuco FC, con dobletes de Leonardo Hernández, Romeo Rodríguez y Germán Santos, mientras que por el rival descontaron Víctor Álvarez y Carlos Ocaña.

En su otro encuentro no tuvo piedad del Milán, al que goleó por 13-6, con una actuación para enmarcar del goleador Leonardo Hernández, quien se despachó con ocho dianas, en tanto que Germán Santos puso un doblete, y con un tanto aparecieron Wercelin Palacios, Romeo Rodríguez y Edwin Pérez. Del opuesto destacó Gabriel Ruiz con cuatro pepinos, mientras que Ari Jiménez y Andrés Hernández cerraron la cuenta.

De esta manera, Águilas FC llegó a 18 puntos, producto de cinco triunfos y dos empates, con una diferencia de +33 que los coloca en el segundo lugar de la clasificación, a tres unidades de distancia del Ica Cars FC, que se mantiene en lo alto con 21 puntos.

También se acercan

Deportivo Azteca fue otro equipo que sumó en la jornada de juegos pendientes, llegando a 15 unidades para colocarse en tercero de la tabla, gracias a su aplastante triunfo de 11-1 sobre Santa Cruz FC, con cuatro dianas de Bryan Narváez y cuatro más de Johan Sánchez, además de un doblete de Brian Jiménez, además de un tanto de Jesús Rivera. El de la honra del rival lo anotó Diego Cárdenas.

Por su parte, Deportivo Enbe entró también al Top 4 con 15 puntos, gracias a una victoria contundente de 4-1, a costa de Jaguares FC, gracias a Luis Sánchez, José Mancilla, Mauricio López y Carlos Robles. El rival descontó por conducto de Diego Espinosa.

Líderes individuales

La directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer el balance individual previo a la fecha 9 que se disputará este domingo, destacando Leonardo Hernández (Águilas FC) como el máximo anotador del campeonato, con 36 dianas, pero seguido muy de cerca por Víctor Álvarez (Cayuco FC) con 34.

En la batalla por el trofeo al mejor portero hay un empate en el primer lugar entre Jonathan Gamboa (Ice Cars FC) y Rodrigo Aguilar (Jaguares FC), con 19 atajadas cada.