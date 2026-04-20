Alebrijes Chiapas conquista la categoría Pony

Alebrijes Chiapas firmó una actuación contundente para proclamarse campeón de la categoría Pony dentro del Torneo de Liga Infantil y Juvenil Inclusiva y Formativa de la Liga TF7, luego de imponerse con autoridad por marcador de 4-0 a Conejos FC, en una final disputada en la cancha de Ultra Sport.

El encuentro formó parte de una intensa jornada de finales, donde ambos conjuntos llegaron con argumentos para pelear por el título. Sin embargo, fue el cuadro de Alebrijes el que tomó el control desde los primeros minutos, mostrando mayor determinación y claridad en su juego ofensivo.

Primera anotación

Apenas al minuto dos, Bruno abrió el marcador tras recuperar el balón y definir con precisión ante la portería rival, dando un golpe tempranero que marcó el rumbo del encuentro. La presión alta ejercida por los campeones siguió generando problemas en la salida de Conejos FC.

Al minuto cinco, esa insistencia rindió frutos nuevamente, cuando Bruno aprovechó un error defensivo para firmar su doblete y ampliar la ventaja a 2-0, colocando a su equipo en una posición cómoda antes del descanso.

Segundo tiempo

Para la segunda mitad, Alebrijes mantuvo la intensidad y no permitió reacción alguna del rival. Al minuto 25, Bruno volvió a aparecer, anticipándose al guardameta para empujar el balón al fondo de las redes y colocar el 3-0, encaminando definitivamente el título.

La gran actuación del delantero no terminó ahí. Al minuto 36, selló su noche perfecta al concretar el cuarto tanto del partido, completando un póker de goles que lo convirtió en la figura indiscutible de la final y en el motor ofensivo de su equipo.

Tras el silbatazo final, se llevó a cabo la ceremonia de premiación encabezada por el presidente de la Liga TF7, Jesús Alberto Albores, quien reconoció el esfuerzo de ambos equipos y destacó el nivel mostrado durante la competencia.

Premiación

Conejos FC recibió sus medallas como subcampeón, mientras que Alebrijes Chiapas fue galardonado con el trofeo de campeón, celebrando en medio de un ambiente festivo. Además, el conjunto monarca obtuvo como premio la inscripción pagada para la próxima edición de la Copa Chiapas, consolidando así un logro que refleja su gran desempeño a lo largo del torneo.