Alecam, rumbo al Macrorregional

Con la mira puesta en su próximo compromiso dentro de la etapa Macrorregional, el club Alecam Femenil continúa con su proceso de preparación, sosteniendo un exigente encuentro de fogueo ante su similar de Cuervos en la cancha uno del Parque Deportivo Caña Hueca.

El duelo representó una oportunidad clave para evaluar el nivel competitivo del equipo chiapaneco, que busca alcanzar su mejor versión en los planos físico y técnico. Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por la profesora Nelly Chacón mostró orden en sus líneas, intensidad defensiva y una clara intención de dominar el ritmo del.

A lo largo del encuentro, Alecam logró imponer condiciones gracias a una defensa sólida que complicó la circulación del balón rival, además de una transición ofensiva efectiva que le permitió generar puntos en momentos importantes. Esta combinación de factores se reflejó en el control del marcador, el cual se mantuvo a su favor incluso en el último periodo del compromiso.

En preparación

Más allá del resultado de 38-26, el cuerpo técnico subrayó la importancia de este tipo de enfrentamientos, ya que permiten identificar áreas de mejora y ajustar aspectos tácticos antes de enfrentar competencias de mayor exigencia. El ritmo de juego, la rotación de jugadoras y la capacidad de respuesta en situaciones de presión fueron algunos de los puntos evaluados durante el partido.

El equipo ha mostrado un crecimiento constante en su rendimiento, respaldado por la disciplina en los entrenamientos y el compromiso colectivo de sus integrantes. La preparación rumbo al Macrorregional no solo implica trabajo físico, sino también el fortalecimiento mental necesario para encarar rivales de alto nivel.

Con este tipo de actuaciones, Alecam Femenil reafirma su intención de competir al máximo nivel y representar dignamente a Chiapas en el escenario nacional. La escuadra continúa afinando detalles en busca de consolidar un plantel competitivo que aspire a trascender en las siguientes etapas del proceso.