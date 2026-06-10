Alistan quinta edición del Chiapas Open

Comenzó la cuenta regresiva rumbo a la quinta edición del campeonato Chiapas Open BJJ, a celebrarse el sábado 4 de julio en las instalaciones del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue dado a conocer por el sensei Javier Ley Torres, presidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu. El dirigente informó que el certamen cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu y por el momento continúan trabajando en la inscripción de diferentes academias.

“Ya estamos con los preparativos de nuestro evento, que se realizará en las modalidades de Gi y No Gi, esperamos una gran respuesta de escuelas y academias de diferentes municipios”, aseguró.

Cabe destacar que para esta edición se espera el arribo de academias de San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez.

“Actualmente estamos realizando los registros e invitando para que se sumen a esta fiesta deportiva”, añadió.

Categorías y más

Ley Torres indicó que el certamen contempla las categorías infantil, juvenil, adultos, master y senior en ambas ramas, mientras que el cierre de inscripciones será el 27 de junio.

Finalmente, el dirigente del Jiu Jitsu en Chiapas expresó que las actividades arrancarán al filo de las 9 de la mañana en el gimnasio Humanismo que Transforma del Indeporte, y los interesados en participar pueden pedir informes al número telefónico 9612134422, o bien través de la página de Facebook oficial del torneo (Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu).