Ámbar Hernández gana otra presea dorada

La delegación chiapaneca de Frontón continúa destacando en la Olimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en Irapuato, Guanajuato, al sumar una nueva medalla de oro gracias a la sobresaliente actuación de Ámbar Itzel Hernández Crespo en la modalidad de frontenis femenil individual categoría Juvenil B.

La pelotari chiapaneca se proclamó campeona nacional luego de imponerse en una intensa final a Dana Michell López Amezquita, representante de Nayarit, con marcador de 15-13, resultado que le permitió subir nuevamente a lo más alto del podio y repetir el campeonato conquistado en la edición pasada de la máxima justa deportiva juvenil del país.

En su camino hacia el título, Hernández Crespo también superó a la nayarita Camila González Velázquez por idéntico marcador de 15-13, demostrando carácter y gran nivel competitivo durante toda la jornada en territorio guanajuatense.

Destacada cosecha

Con esta presea dorada, Chiapas continúa incrementando su cosecha de medallas dentro del Frontón en la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Hasta el momento, la delegación suma además el oro de Diego Adrián Herrera Valdez en Frontenis individual categoría Juvenil A y el bronce obtenido en la primera sesión por Mario Maldonado Romero en paleta de goma tres paredes categoría Juvenil A.

La selección Chiapas de frontón mantiene firme su objetivo de seguir aportando medallas para la entidad en una de las competencias deportivas más importantes del país.