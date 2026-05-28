Amigos de Pablo triunfan en La Merce

El Basquetbol capitalino vivió una auténtica fiesta deportiva con la espectacular culminación del Torneo Asociación La Merce, que reunió a destacados equipos locales y que tuvo como escenario las canchas del parque recreativo Caña Hueca, donde se disputaron las semifinales y las finales ante una afición que respondió con gran entusiasmo.

La competencia dejó encuentros llenos de intensidad, estrategia y grandes jugadas, consolidándose como uno de los eventos más atractivos del Baloncesto local en las últimas semanas. Desde las rondas previas hasta los partidos definitivos, cada quinteta mostró entrega total en la cancha, ofreciendo emocionantes duelos que mantuvieron al público al filo del asiento.

Respaldo

El torneo contó con el respaldo y aval del profesor Jorge Díaz Cano, presidente de la Asociación Chiapaneca de Basquetbol, A. C. (Achiba), quien continúa impulsando espacios competitivos para el desarrollo de esta disciplina y reafirmó su compromiso por fortalecer este deporte en la entidad.

La jornada final estuvo marcada por la intensidad en cada posesión, defensivas agresivas y ataques veloces que hicieron vibrar a los asistentes. En las semifinales ya se percibía el alto nivel de los equipos protagonistas; sin embargo, fue en los enfrentamientos por el podio en los que la emoción alcanzó su punto máximo.

Tercer lugar

En el duelo por el tercer lugar, la escuadra de Tzejebes logró imponer condiciones gracias a un juego colectivo sólido y una ofensiva efectiva en momentos clave. Con buena circulación de balón y orden defensivo, el conjunto consiguió quedarse con la tercera posición del torneo, además de adjudicarse un premio económico de 2 mil 500 pesos.

Final

Por su parte, Ducks protagonizó una sobresaliente participación a lo largo del campeonato. El equipo mostró carácter, intensidad y disciplina táctica durante toda la competencia, llegando hasta la gran final luego de superar complicados compromisos en fases anteriores.

El choque definitivo respondió totalmente a las expectativas de la afición. Con las gradas encendidas y un ambiente espectacular en Caña Hueca, Los Amigos de Pablo y Ducks disputaron un partido de alto voltaje, marcada por constantes cambios de ritmo, tiros de larga distancia y una batalla física en el área de la pintura.

En los momentos decisivos, Los Amigos de Pablo mostró mayor contundencia ofensiva y manejo del reloj, factores que terminaron inclinando la balanza a su favor. La quinteta aprovechó cada oportunidad para castigar desde el perímetro y controlar la presión rival, sellando así una valiosa victoria que le permitió proclamarse campeones del Torneo Asociación La Merce.

Además del reconocimiento de los aficionados, el conjunto monarca recibió la bolsa principal de 7 mil 500 pesos en efectivo, cerrando así una campaña memorable en uno de los torneos más emocionantes celebrados recientemente en la capital chiapaneca.