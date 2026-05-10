Ana Zenteno, una mamá imparable

Hay carreras que no se miden por kilómetros, tiempos o medallas. Existen competencias que comienzan antes del amanecer, entre desvelos, mochilas escolares, responsabilidades del hogar y entrenamientos silenciosos cuando la ciudad todavía duerme. Para Ana Laura Zenteno Díaz, la verdadera prueba de resistencia empezó el día que se convirtió en mamá.

Entre tenis desgastados por los fondos largos, cronómetros y abrazos al cruzar la meta, la atleta chiapaneca ha encontrado el equilibrio entre dos mundos igual de demandantes: la maternidad y el Atletismo. Su historia no solo habla de disciplina deportiva, también refleja la fortaleza emocional de una mujer que aprendió a correr impulsada por el amor hacia sus hijos.

“Ha sido un gran reto, pero ser mamá me ha dado mucha fuerza y motivación. He aprendido a gestionar mi tiempo y a valorar mis entrenamientos. Mi vida cambió de manera maravillosa”, compartió en entrevista.

Convertirse en madre transformó completamente su manera de ver la vida —asegura—. Aunque reconoce que el proceso ha sido complejo, dice que la maternidad le dio una motivación distinta para seguir entrenando y superar cualquier obstáculo que se le presente dentro y fuera de las pistas.

Dificultades

La corredora recuerda que las complicaciones comenzaron incluso desde el embarazo. Lejos de detenerse, continuó entrenando mientras enfrentaba las exigencias físicas y emocionales para poder criar a sus hijos.

“Han habido varias dificultades, desde correr embarazada, los desvelos cuando los niños enferman, madrugar para llegar a los entrenamientos, además del cansancio después de entrenar y seguir con el rol de mamá”, expresó.

Sin embargo, detrás de cada competencia existe un motivo mucho más grande que cualquier trofeo. Ana Laura asegura que cada vez que participa en una carrera busca convertirse en ejemplo de fortaleza y disciplina para sus hijos.

Su hijo mayor, de seis años, ya entiende que correr forma parte natural de la vida familiar. Para él, ver a su mamá entrenar es algo cotidiano, al grado de comenzar también a involucrarse dentro del deporte.

“Para mi niño el entrenar es algo normal, un estilo de vida. Lo comprende bien y le agrada. De hecho, ya ha participado en carreras infantiles”, comentó emocionada.

Como muchas atletas, Ana Laura también enfrentó momentos donde pensó en abandonar las pistas. El agotamiento físico, la falta de tiempo y las exigencias diarias llegaron a ponerla contra las cuerdas. No obstante, encontró fuerzas en algo mucho más poderoso que cualquier medalla.

“Sí he pensado en dejarlo por el cansancio o la falta de tiempo, pero amo mucho correr. Cada paso que doy en la pista es por ellos, y cada abrazo que recibo al volver a casa me da fuerzas para seguir”, confesó.

Para mantener activa su carrera deportiva, organiza sus entrenamientos durante la madrugada, aprovechando las horas en que sus hijos aún descansan. De esa forma evita afectar las actividades familiares y logra dedicarles tiempo de calidad durante el día.

La corredora dijo que uno de los sacrificios más difíciles ha sido perderse momentos familiares importantes. Confiesa que en ocasiones sintió culpa por salir a correr un domingo y no compartir el desayuno con sus hijos, pero el respaldo de su esposo, sus padres y su entrenador Nelson ha sido fundamental para mantenerse firme dentro del Atletismo y continuar persiguiendo sus metas.

Entre los recuerdos que guarda dentro del deporte, existe uno que permanece intacto en su memoria. “En algunos entrenamientos de fondo, cuando mi cuerpo ya está cansado y siento que no puedo más, aparece mi niño y corre a mi lado dándome fuerzas para terminar los últimos kilómetros”, recordó.

En el marco del Día de las Madres, Ana Laura envió un mensaje especial para todas las mujeres que sueñan con formar una familia sin abandonar sus metas deportivas o cualquiera que sea.

“Ser mamá nos cambia la vida, pero eso no debería significar abandonar nuestros sueños. Somos mamás, pero también mujeres con metas. Tener hijos nunca será un límite; la maternidad no debe restar, sino sumar”, concluyó.