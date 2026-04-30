Anuncian carrera Runner Mundial

Con el objetivo de sumarse al ambiente previo a la Copa del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, fue presentada de manera oficial la carrera Runner Mundial, un evento conmemorativo que se llevará a cabo el próximo 7 de junio en el municipio de San Fernando, Chiapas, reuniendo a corredores de distintas categorías y con una distancia de 8 kilómetros.

La competencia tendrá como punto de salida y meta el campo de Futbol de la comunidad Viva Cárdenas, donde desde las 7 de la mañana se dará el banderazo inicial para esta justa que busca fomentar la actividad física y la convivencia deportiva en la región.

De acuerdo con la convocatoria, podrán competir atletas en las categorías libre, master y veteranos, en ambas ramas, además de una división local, lo que permitirá una amplia participación de corredores tanto experimentados como amateurs.

Premiación e inscripciones

Se contemplan incentivos económicos para los tres primeros lugares de cada categoría. En la división libre otorgarán premios de 2 mil, mil quinientos y mil pesos respectivamente, mientras que en master y veteranos los montos varían. En la categoría local también se recompensará a los mejores exponentes.

Los organizadores informaron que el costo de inscripción será de 170 pesos en modalidad básica, la cual incluye medalla conmemorativa, número de participación, hidratación y seguridad vial durante la ruta. Asimismo, se ofrece un kit completo, con “jersey” oficial, por un costo adicional.

El evento forma parte del Limbo Running Fest 2026, una iniciativa que busca promover el Atletismo en Chiapas mediante actividades accesibles y bien organizadas, además de generar espacios de integración familiar y deportiva.

Para pedir mayores informes o para inscribirse, los interesados pueden escribir al número 9611512388, con Ulysses de María Náfate Santiago, coordinador de esta contienda.