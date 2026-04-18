Anuncian Trail Running en San Cristóbal

Con el objetivo de cerrar el calendario deportivo con una experiencia distinta en contacto con la naturaleza, fue anunciada la carrera Operación Santa Trail Running, que se llevará a cabo el 6 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas, reuniendo a corredores de diferentes niveles en un entorno de montaña.

La competencia tendrá como sede el Parque Ecoturístico Montetik, donde la actividad dará inicio en punto de las 7 de la mañana, marcando el arranque de una jornada que promete exigencia física, paisajes naturales y un ambiente lleno de energía.

Los organizadores dieron a conocer que esta carrera contará con dos distancias, pensadas para distintos perfiles de participantes. La prueba de 6 kilómetros será ideal para quienes buscan iniciarse en el Trail Running, ofreciendo un recorrido accesible que permite disfrutar del entorno sin una alta exigencia técnica. Por su parte, la ruta de 12 kilómetros representará un desafío mayor, diseñada para corredores con mayor preparación que buscan poner a prueba su resistencia en terreno irregular.

Registros

En cuanto a las inscripciones, se establecieron costos de 400 pesos para la distancia corta y 450 pesos para la distancia larga. Ambos registros incluyen un kit de corredor compuesto por playera conmemorativa, medalla de finalista, hidratación durante la ruta y cobertura fotográfica del evento.

Además, informaron que los primeros cien inscritos recibirán un obsequio adicional, incentivando la participación en esta justa atlética que combina deporte y convivencia.

Recompensa

Otorgarán premios económicos a los tres primeros lugares de cada categoría, contemplando las divisiones libre (18 a 39 años), master (40 a 49 años) y veteranos (50 años en adelante), fomentando así la competitividad en distintos rangos de edad.

Operación Santa Trail Running se perfila como una de las pruebas más llamativas del cierre de año en Chiapas, al integrar deporte, naturaleza y convivencia en un mismo escenario, invitando a la comunidad “runner” a despedir la temporada con un desafío en la montaña.